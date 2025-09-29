Natalya: «Vince McMahon luchó por nosotras»

Natalya comparte recuerdos de WWE, habla de la evolución del rol femenino, su experiencia en Total Divas, los obstáculos que enfrentó y mucho más. Todo ello a días de que en octubre se publique su libro, The Last Hart Beating: From the Dungeon to WWE.

► En palabras de Natalya

Su libro y legado

«Estoy muy emocionada de que la gente lea el libro. Van a sentir de todo: un minuto se van a reír y al siguiente van a llorar. Ese combate de mesas (ella y Beth Phoenix contra Michelle McCool y Layla, que fue el primero femenil de la historia) es uno de mis favoritos de mi carrera. Escribí sobre él en el libro. Cuando llegué a WWE, Michelle fue mi primera rivalidad… Escribo sobre cómo nuestra relación creció. Quiero que el libro inspire a la gente y que sea entretenido. Bret Hart escribió la introducción y Dwayne The Rock Johnson el prólogo. Dwayne me ayudó a reflexionar sobre el legado y hasta me dio la idea para el final del libro».

Rivalidades y combates memorables

«Amo mi rivalidad con Michelle McCool y Layla. Hacer equipo con Beth Phoenix fue uno de los puntos más altos de mi carrera. Me encantaría ver a LayCool regresar a WWE. Aunque Michelle y yo podríamos tener un tremendo combate individual. Cuando la mesa no se rompió, tuve que lanzarme desde la tercera cuerda como una ardilla voladora. Naomi es probablemente mi rival favorita. Es tan divertida de enfrentar y la quiero muchísimo. Cuando gané el campeonato, aunque ella lo perdió, lo celebró conmigo. Con Becky Lynch llevo más de 20 años de camino. La respeto muchísimo, pero también creo que es una egocéntrica, malcriada y consentida. Amo trabajar con Nikki Bella, es una de mis mejores amigas. Ese combate Falls Count Anywhere fue de mis favoritos. Amé trabajar con Tamina. Es generosa, desinteresada, especial. No recibe el crédito suficiente y me encantaría verla de regreso en WWE«.

Mujeres en WWE y evolución

«WWE es mi casa. Todo se trata de confianza: saben que voy a cumplir. Vince McMahon me dio muchas oportunidades. Triple H me permitió ser Natty y hacer cosas fuera de WWE. En cuanto a Arabia Saudita, yo le dije a Vince: “Quiero ser la primera mujer en luchar allí”. Él lo hizo posible y peleó por nosotras para tener visibilidad. La promo de AJ Lee era necesaria. Ella tuvo el valor de decir lo que muchas no nos atrevíamos. En esos tiempos teníamos miedo de meternos en problemas o que nos despidieran. AJ, Paige, las Bellas fueron valientes al exigir más para las mujeres. Eso llevó al Give Divas a Chance».

Total Divas y televisión

«Ese momento en que Summer Rae me abofeteó en la puerta fue icónico. Fui elegida para Total Divas por una razón específica que explico en el libro. Mis momentos favoritos: cuando Lana rompió el parabrisas de mi auto o cuando el perro de Ronda Rousey me olió con mantequilla de maní en la pierna».

Sus inicios y obstáculos

«Mucha gente piensa que por mi apellido iba a tener un puesto seguro en WWE, pero no fue así. Mi familia tenía conflictos con la empresa, mi tío murió en WWE, mi papá tenía problemas. Yo no era lo que buscaban: no era modelo, era luchadora. Siempre digo: los muros están ahí para mantener afuera a quienes no lo quieren lo suficiente. Yo seguí luchando».