Si no hubiéramos seguido toda la carrera de Natalya desde sus inicios hasta la actualidad diríamos que es sorprendente que se haya convertido en una de las luchadoras más grandes de la historia de la WWE cuando tiene una carencia tan importante como el micrófono. «The Queen of Harts» es capaz de hacer lo mejor cuando se trata de luchar, de hecho, muchos luchadores de la misma empresa y de otras acuden a su gimnasio, The Dungeon 2.0, para que les enseñe. Pero cuando hablamos de promos…

► Natalya usando la palabra «b*tch»

Por otro lado, atendiendo a esto, también es curioso que a lo largo de los años se haya hecho viral o convertido en meme por sus palabrería; concretamente, por el uso de la palabra «b*tch». Es más, hoy hablamos de Nattie en SÚPER LUCHAS por ese mismo motivo. Y también por el anterior, pues en la misma entrevista en que señala que a veces no puede evitar que ese término se escape de su boca comenta que no es ni mucho menos la mejor del elenco cuando se trata de trash talking.

«A veces, cuando estoy luchando, las palabras simplemente se me escapan», dijo Natalya durante una reciente entrevista con Fightful. «No soy muy buena en el trash talking. Siempre digo que soy la peor en eso. Pero cuando se trata de hablar basura, sabes que puedes contar con Nattie para eso«.

En la actualidad, Natalya está vagando por la programación, como tantas otras veces, simplemente disfrutando de su estatus, luchando de cuando en cuando, apareciendo aquí y allá, contando esta u otra historia… Lo suyo está hecho. Sí que podría haber tenido más títulos, más momentos estelares, pero todos la reconocen como una de las más grandes de la historia de WWE.

