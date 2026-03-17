Natalya somete a Maxxine Dupri y se lleva un nuevo capítulo de su rivalidad

La rivalidad entre Maxxine Dupri y Natalya vivió un nuevo episodio en un combate donde la integrante de la legendaria Dinastía Hart terminó imponiendo su experiencia para quedarse con la victoria.

Desde los primeros momentos, Natalya tomó el control al derribar rápidamente a su rival y evitar que pudiera tomar ritmo ofensivo. La canadiense castigó a Dupri en la zona de las cuerdas y posteriormente la llevó hacia la esquina para continuar su ataque.

Maxxine intentó reaccionar atrapando a Natalya con un Ankle Lock, pero la veterana luchadora logró girarse para escapar de la llave. Dupri consiguió tomar impulso al derribar a Natalya y lanzar un contraataque que incluyó aplastarla contra el esquinero antes de rematarla con un legdrop directo a la nuca que estuvo cerca de darle la victoria.

Sin embargo, Natalya reaccionó con un chop block que frenó el impulso de su oponente. Maxxine volvió a intentar un Ankle Lock, pero la canadiense logró liberarse nuevamente.

► Momentos Clave

En los instantes finales, Maxxine intentó lanzarse nuevamente al ataque, pero Natalya la esquivó y respondió con un poderoso lariat que cambió por completo el rumbo del combate. Acto seguido, la canadiense atrapó a su rival en su devastadora Sharpshooter la cual Maxxine trató de resistir, pero el dolor terminó obligándola a rendirse.

► ¿Qué pasará ahora?

Con esta victoria, Natalya suma un nuevo triunfo en su rivalidad con Maxxine Dupri, reafirmando la ventaja de experiencia de la integrante de la Dinastía Hart. Sin embargo, todo indica que la historia entre ambas aún no ha terminado y podría tener más capítulos en el futuro, aunque debería ser una rivalidad que ya debería olvidarse.