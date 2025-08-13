Natalya: sobrevivir, sanar y prosperar en la lucha

Natalya habla del impacto de la lucha libre en el físico y las emociones, su familia, su libro y un posible cambio que le gustaría protagonizar en la WWE. Todo ello y más en una reciente entrevista en Cauliflower Alley Club TV.

► En palabras de Natalya

Una familia de luchadores

“El wrestling tiene un costo físico y mental para las personas. Vi todo lo que mi tío Bret pasó cuando Goldberg lo golpeó en la cabeza. Vi lo que mi papá sufrió. Y, por supuesto, Owen, fue una de las peores y más horribles tragedias que ocurrieron en la lucha libre profesional. Sacudió a toda mi familia hasta lo más profundo. Incluso mi abuelo, hasta sus últimos 80 años, no estaba mentalmente roto, pero sí físicamente, porque la lucha libre hizo mella en su cuerpo. Quería dar esperanza a la gente en el sentido de que la industria ahora es diferente. Me di cuenta de que no tenía que ganar todos estos títulos ni protagonizar WrestleMania para sentirme exitosa. Estoy viva, sigo adelante y no estoy rota ni quebrada.

Mi tío Davy Boy Smith murió muy joven, y Dynamite Kid estaba muy quebrado hacia el final de su vida. A menudo olvidamos que los luchadores también son humanos y que tienen familia. Ser honesta y poner esto en un libro fue algo aterrador, pero necesario.”

Su libro: The Last Heartbeating

“Escribir un libro es una situación íntima. Bret Hart me sugirió empezar a escribir un diario sobre mi recorrido. Cuando escribes un libro, haces un análisis profundo de todas tus experiencias. Quiero que la gente lea mi libro y que les ayude a sanar. Cuando mi esposo TJ leyó el libro, se dio cuenta de que había visto todo desde una perspectiva totalmente diferente. Dijo: ‘No sabía que esto podía ser tan sanador. Pensé que conocía las historias, pero no sabía que las veías así’. Becky Lynch me aconsejó: ‘Solo escríbelo. Ponlo en papel y luego deja que WWE haga una revisión de cortesía. No puedes escribir un libro con cada página pensando si alguien lo va a odiar’. Bret me dijo: ‘No escribas el libro para nadie más que para ti. Escríbelo para ti’. A través del diario y de la escritura, pude comprender mejor a mi hermano menor cuando falleció y entender por lo que estaba pasando. Bret y Dwayne Johnson hicieron los prólogos de mi libro, y eso fue muy especial para mí porque ambos tienen historias familiares y profesionales que se relacionan con la mía· “Mi capítulo favorito es el epílogo, donde hablo del legado. Creo que la gente va a reír, llorar y sanar con el libro. Mi próximo capítulo es seguir creando. Amo escribir y quiero convertir el libro en algo más grande, un proyecto más allá del libro. Pero por ahora, estoy trabajando en secreto en ello. Quiero seguir haciendo cosas en la industria, pero también ver mi vida más allá de ella, construyendo y creando en nuevos proyectos.”

Un mensaje personal

“Cuando pienso en el futuro, no estoy pensando en ser la ‘chica buena’ o ‘Natalia’, sino en ser la Natty más auténtica que puedo ser, sin miedo y sin preocuparme por la opinión de los demás. Natty sobrevivió y Natty está prosperando. Estoy viva, estoy de pie, sigo pateando traseros y tomando nombres. Realmente quiero llevar a Nattie (su versión en Bloodsport) a la WWE. Definitivamente quiero llevarla a la WWE. Creo que Nattie debe ser manejada con mucho cuidado porque en el momento en que la llevemos a la WWE y no tengamos un buen plan de juego, creo que podemos perder el personaje, así que tenemos que manejarla con mucho cuidado. Gran parte de la inspiración para este personaje vino de Mick Foley cuando era Mick Foley en la WWE y, fuera de la WWE, era Cactus Jack. Pienso mucho en Mick Foley y en el contraste entre esos dos personajes y la creatividad, donde él puede transformarse en ambos. Puede hacer ambos, puede interpretar ambos. Quiero llevar a Nattie a la WWE, solo tenemos que asegurarnos de que las mujeres de la división puedan manejar a Nattie porque no estoy seguro de que todas puedan estar al nivel de Nattie.”