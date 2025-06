Natalya sobre Mariah May: «Digan lo que quieran»

La veterana Natalya comparte sus pensamientos sobre la novata Mariah May ahora que ambas son compañeras de elenco en la WWE. Después de su salida de AEW, «The Glamour» hizo su debut en NXT.

Atendamos a las palabras de la «Queen of Harts» en Busted Open Radio:

“Estoy emocionada por ella y creo que este será un capítulo divertido para ella. Volviendo al tema — la semana pasada hablábamos sobre Stephanie (Vaquer), y Mariah ha tenido un recorrido similar: salió al mundo, lo exploró antes de llegar a WWE. Ella era fan. Le encantaba esto. Se dio cuenta de que era fan, pero que también quería dedicarse a esto. Se mudó a Japón y básicamente se convirtió en una estudiante del juego.

Y aunque es muy hermosa, y puede que algunos digan ‘oh, era una modelo que quiso hacer esto’ o algo así… Sí, es hermosa, pero también puedo decir que realmente luchó por esto y trabajó muy duro.

Me gusta cómo cuenta historias. Me gusta incluso cómo se comporta en redes sociales y cómo ha contado historias antes. Es una pequeña gran narradora, así que estoy emocionada de ver las historias que va a contar con las mujeres de NXT. Me emociona verla enfrentarse a Jacy Jayne y ver cómo se combinan esos estilos diferentes, porque Jacy es la nueva campeona, y Mariah está diciendo ‘voy a quitarte ese título’… Me entusiasma ver la historia que van a crear y luego verla desarrollarse en un combate, con todos los elementos que traerán.