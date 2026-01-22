Natalya rompe el silencio luego de traicionar a Maxxine Dupri

En la reciente edición de Monday Night Raw, Maxxine Dupri tuvo su revancha contra Becky Lynch por el Campeonato Intercontinental Femenil, y las cosas iban bien para la retadora, a tal punto que tuvo contra las cuerdas a «The Man»; sin embargo, en un giro inesperado de eventos, Natalya (quien se encontraba en su esquina) ayudó a Becky durante el combate, atacándola momentos después de concluida la lucha.

► Natalya vuelve a convertirse en ruda

Durante una aparición en Busted Open Radio el 22 de enero, Natalya abordó la traición de Maxxine Dupri y su interferencia en la lucha por el Campeonato Intercontinental Femenil, que le costó directamente el título a Dupri, insinuando que había mucho más por hacer todavía, pero sin dar una explicación concreta del motivo de su reciente ataque.

«Esto es todo lo que voy a decir por ahora: Hablaré de todo esto cuando esté lista, pero es la primera vez en mi carrera que se trata de actuar antes de hablar de ello«.

«Va a haber mucho más de esa faceta mía, de lo que vieron el lunes. Habrá mucho más de eso en la programación de la WWE, así que mejor estén atentos».

«Sé que esa no es la respuesta que buscaban. Pero, sinceramente, hablaré de ello cuando esté lista«.

Natalya había estado en el bando bueno desde el 2022, pero decidió tomar un nuevo giro en su personaje al robarle a su entonces compañera, Maxxine Dupri, la eventual victoria y el Campeonato Intercontinental Femenil. El ataque posterior permitió consolidar su cambio a ruda y podría implicar de que veremos una nueva faceta de la veterana a partir de ahora, esperando además que pueda explicar sus acciones en televisión.