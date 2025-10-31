Natalya revela la lección que The Undertaker le dio tras su error en Lucha Libre AAA

Natalya compartió una historia personal que le permitió aprender a ser más compasiva consigo misma tras un percance en el ring. Durante su participación en el podcast The Joe Vulpis Show, la experimentada luchadora de WWE relató una anécdota con The Undertaker, quien le brindó un valioso consejo en un evento de Lucha Libre AAA celebrado en la Ciudad de México.

► Una lección de calma en medio del error

La ex Campeona de WWE recordó que, durante su combate en Héroes Inmortales, intentó realizar un movimiento doble que no salió como lo habían practicado. Nerviosa por el fallo, acudió a disculparse con The Undertaker, quien se encontraba produciendo el show.

“ “Fui directamente a él y le dije: ‘Lo siento mucho, el movimiento salió mal’. Y él me respondió: ‘¿Error? Ni siquiera lo noté’. Estaba dándonos buenos comentarios, energía positiva, nada más””, contó Natalya.

El gesto del veterano la hizo reflexionar sobre la autocrítica excesiva que suele acompañar a los luchadores profesionales.

“Me pasé la noche dándole vueltas a eso, hasta que entendí que el público disfrutó la lucha. A veces uno se enfoca en lo malo y olvida que estamos ahí para entretener”, expresó.

► Flammer retuvo el Campeonato Reina de Reinas

En esa misma función, Flammer defendió exitosamente el Campeonato Reina de Reinas ante Natalya y Faby Apache, en una lucha que mantuvo a los aficionados al borde de sus asientos. La función contó con una gran entrada, consolidando la alianza entre AAA y WWE, con The Undertaker presente en la producción del evento.