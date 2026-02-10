Natalya recuerda su visita a Japón hace 21 años

La super estrella de WWE, Natalya, miembro de la prestigiosa familia canadiense Hart, recordó su etapa de preparación en Japón, donde estuvo hace 21 años.

► Al inicio de su carrera luchística, Natalya estuvo en Japón

Esto sucedió en una entrevista que la luchadora canadiende concedió al canal de YouTube de Abema Pro Wrestling.

Natalya, hija de Jim Neidhart y sobrina de Bret Hart y Owen Hart, ha sido una figura clave en la escena de la lucha libre femenina desde noviembre de 2007, habiendo ostentado el máximo título femenino de WWE en dos ocasiones.

Desde el año pasado, fue mentora de Maxine Dupri, ayudándola a ganar el Campeonato Intercontinental Femenino. Sin embargo, en el evento RAW de este año en Belfast, el 19 de enero, la traicionó repentinamente y se convirtió en su rival.

Sobre el incidente, explicó:

No fue una traición. Maxine era una estudiante de Dungeon. Intenté cuidarla, pero sentí que era hora de mostrarle la dura realidad.

Recién participó en el «Royal Rumble» del 31 de enero en Riad, Arabia Saudita, siendo su novena participación consecutiva.

Respecto a sus metas futuras, dijo:

Aspiro a todo. El Campeonato Intercontinental Femenino y el Campeonato Mundial Femenino. Quiero tenerlo todo. Todavía me queda mucho por hacer en WWE. La gente me pregunta: ‘¿Llevas 19 años aquí y sigues aspirando a algo?’. Todavía hay mucho que no he logrado. Por eso aspiro a todo.

Natalya tuvo una etapa formativa crucial en Japón a mediados de la década de 2000 (aprox. 2004-2005) antes de unirse a la empresa estadounidense, perfeccionando su estilo técnico. Recientemente ha expresado gran interés en regresar a luchar en tierras japonesas y ha mostrado admiración por la escena femenina, incluyendo a Stardom y reconociendo a leyendas como Aja Kong.

La experiencia internacional de Natalya en Japón fortaleció su técnica de tercera generación de la familia Hart, marcando sus primeros pasos en la lucha profesional fuera de Canadá.

Durante su estancia en Japón, Natalya luchó bajo los nombres de Nadia Hart y Natty Neidhart. Compitió en varias promociones, principalmente NEO, liderada por Kyoko Inoue.

Natalya siente gran nostálgica al recordar aquellos días:

Fue antes de unirme a la WWE. Estuve de gira por Japón y viví en Shibuya seis meses. Fue la mejor experiencia de mi vida, así que mi sueño es volver a luchar en Japón. Me encanta Shiseido (empresa japonesa de productos de belleza). Tienen una crema hidratante buenísima. La razón por la que uso Shiseido es porque los cosméticos japoneses son de la más alta calidad. Fue genial poder hacer las cosas por mi cuenta sin depender de nadie. Incluso cruzar una intersección. Millones de personas cruzan por allí a diario, ¿verdad? Era la primera vez en mi carrera que salía de mi ciudad natal, así que me dio una sensación de independencia. Era la primera vez que viajaba como luchadora. Mi estancia en Japón me permitió reflexionar sobre mí misma. Me encanta la comida japonesa. El sushi y el edamame (vainas de soya). También me gusta el aderezo de jengibre y el otoro donburi (arroz con atún rojo). Pero creo que mi favorito es el sushi tradicional. Además, es saludable.