Natalya recuerda la muerte de su tío Owen Hart

WWE estaba realizando el evento Over the Edge el 23 de mayo de 1999 cuando Owen Hart cayó accidentalmente de lo alto de la arena y falleció. Fue una de las mayores tragedias ocurridas nunca en la lucha libre profesional y por supuesto también en la familia Hart.

► La muerte de Owen Hart

Su sobrina Natalya, la más grande representante de los Hart en la actualidad y desde hace muchos años, se acuerda de aquel día mientras habla con Chris Van Vliet en Insight:

«Mi abuelo había recibido una llamada de Vince (McMahon), y fue entonces cuando supimos que Owen no estaba bien. Pero Owen y Martha vivían a unos 20 minutos de mis abuelos; todos vivíamos en Calgary en ese momento. Así que fue… sí, creo que eso fue lo más difícil que mi familia haya pasado jamás. Creo que simplemente provocó un efecto dominó de caos.

«Mi abuelo era mucho más fuerte que mi abuela, pero mi abuela, Helen, no creo que alguna vez lo superara. Creo que murió de un corazón roto. Pienso que tuvo muchas complicaciones de salud después de eso, pero nunca superó realmente la pérdida de Owen, y no se supera eso, pero ella nunca estuvo bien después de eso. Así que fue muy difícil para mi abuelo, porque mi abuela era todo para él. Así que fue un momento muy, muy traumático para nuestra familia.»