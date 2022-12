Natalya quiere volver a luchar contra Asuka

El pasado lunes por la noche, Asuka estuvo involucrada en una lucha de Triple amenaza junto a Bayley y Rhea Ripley, que tenía en juego la posibilidad de convertirse en retadora número uno al Campeonato Femenil Raw. Desafortunadamente, no logró su objetivo y fue quien recibió el conteo de tres por parte de Bayley, pese a dar un gran combate.

► Natalya elogió a Asuka en sus redes sociales

Después de RAW, Asuka recurrió a su cuenta de Twitter para hacer una serie de misteriosos tuits, uno de los cuales llamó la atención de la ex Campeona SmackDown, Natalya. The Queen of Harts respondió a una de las publicaciones de Asuka, elogiándola y expresando su deseo de volver a compartir el ring con la estrella japonesa.

I’m just wondering when we’re gonna wrestle again… because you’re amazing. https://t.co/qDQ5VSLGRa — Nattie (@NatbyNature) December 7, 2022

– «El mundo está lleno de mier**» – «Me pregunto cuándo volveremos a luchar… porque eres increíble«

Natalya y Asuka ya se han enfrentado previamente, y en uno de los encuentros que sostuvieron en el 2020, Natalya sufrió un ojo morado, el cual parece haber ocurrido durante un intercambio agresivo en el cual Asuka la pateó en la cara, y que eventualmente terminó en un intercambio no tan amistoso en redes sociales.

Natalya no ha aparecido en televisión desde hace varias semanas, mientras que Asuka participó recientemente en el histórico WarGames femenil en Survivor Series, donde se asoció con Becky Lynch, Bianca Belair, Alexa Bliss y Mia Yim, llevándose la victoria.