Natalya propone un último rival para John Cena

La gira de despedida de John Cena está en su recta final, y en el Monday Night Raw de la semana pasada, se convirtió en Campeon Intercontinental al derrotar a Dominik Mysterio, convirtiéndose así en el más reciente «Campeón Grand Slam» de la WWE. Durante esta semana, el 17 veces Campeón Mundial luchó por última vez en el programa insignia de la WWE.

► Natalya quería que Dominik Mysterio fuera el último rival de John Cena

Mientras continúa el torneo para determinar al último rival de John Cena, Natalya opinó durante su aparición en el podcast «Busted Open Radio» mencionando que, en su opinión, el oponente final de Cena debería ser Dominik Mysterio; sin embargo, el ex Campeón Intercontinental no está en el torneo «The last time is now», y más bien se enfrentará directamente al 17 veces Campeón Mundial en Survivor Series, con el Campeonato Intercontinental en juego.

«El torneo es muy simbólico para John; quiere que participe mucha gente, quiere que el talento tenga oportunidades, quiere que la gente dé un paso al frente. Veo a mucha gente queriendo que sea Dominik Mysterio«.

«Dom tiene algo especial… Eres hijo de uno de los mejores luchadores profesionales de todos los tiempos, Rey Mysterio. ¿Cómo te defines a ti mismo más allá de que tu padre sea… realmente uno de los mejores de la historia? Tiene un aire a Eddie Guerrero, ¡es genial! Y cada vez está mejor».

A pesar de los deseos de Natalya, Dominik Mysterio tiene la enorme distinción de ser, junto a Cody Rhodes y R-Truth, como los únicos en haberse enfrentado a John Cena en dos ocasiones durante su gira de despedida, que estuvo limitada a solo 36 apariciones.