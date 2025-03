Natalya, pidiendo a gritos un cambio

A pesar de su histórica carrera en WWE, Natalya no se conforma y hace todo en su mano para provocar un cambio. De ahí que vaya a participar tanto en la Crokett Cup de la NWA como en el evento Bloodsport de GCW y Josh Barnett.

GCW/Josh Barnett’s Bloodsport returns to @collective2025 during Mania Week in Las Vegas!

Already Signed:

Zack Sabre Jr

Nattie Neidhart

Shinya Aoki

Timothy Thatcher

Miyu Yamashita

David Modzmanashvili

+more

Thurs 4/18 – 8PM

March 11, 2025