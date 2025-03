Natalya: «NWA representa todo lo que soy»

WWE es sin duda la casa de Natalya en la lucha libre profesional pero «The Queen of Harts» tiene un lugar especial en su corazón para la NWA. Por ello movió cielo y tierra para participar en la Crokett Cup el próximo 17 de mayo. Además, en los inicios de su carrera, allá por 2005 y 2006, luchó por los extintos Wrestle Aid Project NWA Women’s Pacific & NEO Title y NWA ECCW SuperGirls Title.

It’s real, people. WWE working with @nwa. Thank you to @WWE and @NatbyNature for this tremendous opportunity pic.twitter.com/9uO3WCRUKm — William Patrick Corgan (@Billy) March 4, 2025

► Todo lo que ella es

Camino a dicha oportunidad, la luchadora expresó que la compañía representa todo lo que ella es mientras hablaba recientemente en Busted Open Radio:

«Billy y la NWA representan la tradición, y es curioso, porque hace un año fui a uno de los shows de Billy, y estaba backstage, y simplemente me impresionó mucho porque hay una vibra diferente en su vestuario, es muy unido, y creo que Billy está completamente enfocado en la tradición, en el respeto, y en el arte. Si Billy Corgan representa algo, es el arte, y eso es exactamente lo que yo represento. Es por eso que tengo mi propio ring y me encanta entrenar allí, me encanta entrenar a la gente allí. Me encanta hacer lo que mi abuelo hacía en el Dungeon original. Yo también soy una persona de tradición, pero también soy de ética de trabajo. No creo en hacer las cosas a medias, no creo en ir por el camino fácil. La NWA representa todo lo que yo soy, y va a ser un show muy especial para mí ser parte de él, especialmente porque es para Billy, porque creo que es increíble y me encanta lo que está haciendo por la lucha libre«.