Natalya: «No duermo bien porque tengo hambre»

Natalya renovó su contrato con WWE en verano de 2024 para seguir siendo una de las Superestrellas más longevas (comenzó su carrera en la compañía en 2007).

► Confianza y ambición

En invierno de 2025, «The Queen of Harts» explica su decisión y revela si pensó realmente en tomar otro camino durante una entrevista en The Ariel Helwani Show:

«Cuando estaba decidiendo qué hacer con mi contrato, este estaba por terminar. Se vencía a finales de junio del año pasado. Así que tenía una gran decisión por delante porque estaba saliendo de un contrato de cinco años. Por supuesto, he estado en WWE firmada y de manera ininterrumpida más tiempo que cualquier otra mujer en la historia de la compañía. Nunca me han despedido, nunca he tenido una lesión que me haya dejado fuera por más de ocho semanas. He sido muy constante ahí. Si pienso en otras personas que han tenido algo similar, pienso en The Miz. La longevidad de Miz, cómo se ha mantenido estable, confiable, y Miz es increíble. Es un gran artista. Pero para mí, estaba llegando a un punto de inflexión en el que me decía: ‘Para ser brutalmente honesta, llevo mucho tiempo pidiendo un cambio para mí misma.’ Y estaba en ese cruce de caminos donde pensaba: ‘Necesito más, quiero más.’

El problema de estar en WWE por tanto tiempo es que es muy fácil sentirse cómoda. Es fácil decir: ‘Tengo un buen auto, vivo en una buena casa, duermo en una cama cómoda.’ Pero yo no duermo bien. No duermo bien porque tengo hambre. Tengo hambre de más. Por eso, uno de los mayores lujos que tengo en mi vida es tener mi propio ring, poder entrenar allí y tener esa vía de escape. Así que eso fue algo que expresé al momento de renovar: quiero más. Muchas veces, tienes que apostar por ti misma. Tienes que tomar riesgos, y yo prefiero caer de bruces antes que no hacer nada. Es mejor arriesgarse y fallar que no intentarlo.

«Así que le expresé algunas de mis ideas a las personas con poder. Triple H fue increíble, me apoyó mucho, fue muy comprensivo. No fue nada en contra de la gestión anterior, porque he tenido una carrera increíble, he podido hacer muchas cosas. Cuando pienso en todo lo que he logrado, en los récords Guinness que tengo, es porque he trabajado mucho, he hecho mucho. Pero necesitaba un cambio. Creo que el cambio viene cuando sales de tu zona de confort, por eso, en el último mes, me han visto aceptar bookings fuera de WWE. Porque tengo mucha fe en Triple H. Tengo mucha fe en su capacidad para contar historias, y he visto que, en el último año, toda la compañía está más fuerte que nunca. Somos más grandes que en la Attitude Era en este momento. Cada show es enorme. No es solo WrestleMania, no es solo Royal Rumble. Cada evento está agotado, y eso tiene mucho que ver con la dirección que se ha tomado y cómo se están contando las historias.

Antes, y esto no es una crítica a nadie, me metían en una historia que duraba una semana o en una lucha sin rumbo. Siempre he sido una persona que juega en equipo, siempre quiero hacer lo correcto. No me gusta hacer exigencias ni ser difícil tras bastidores, así que a veces me encontraba en historias que sabía que no llevaban a ninguna parte. Ahora, la diferencia es que Triple H tiene una visión clara, y aunque toma tiempo, se puede ver. He notado cambios increíbles en talentos como Nia Jax, Liv Morgan y Chad Gable. Son tres personas a quienes Triple H les ha cambiado la trayectoria y ha dado un giro total a sus carreras. A veces es difícil cuando la gente tiene una percepción de ti que no puedes cambiar. Pero él es increíble para contar historias con el talento, aunque toma tiempo. Se necesita una construcción lenta.

Para reinventarme, tengo que tomar riesgos. Mi decisión de renovar se basó en mi confianza en la nueva dirección de la compañía, en su liderazgo y en la forma en que se están contando las historias. A veces, las cosas no suceden de inmediato, pero también sé que yo debo hacer mi parte como talento. No puedes volverte complaciente. Cuando alguien me dice que ‘lo quiere’ pero no está en forma, sé que está cómodo. Cuando alguien me dice que ‘lo quiere’ pero no entrena, cuando alguien dice que ‘lo quiere’ pero no es un estudiante del negocio… hay que verlo todo. Yo veo todo. Veo lucha libre de todas partes porque quiero ver qué están haciendo los demás, quiero inspirarme, quiero aprender qué hacer y qué no hacer.

En este momento, hay tantas oportunidades en la empresa y en la dirección en la que vamos, con la capacidad de contar grandes historias, que me emociona sumergirme en eso, pero de la manera correcta. Siento que ahora, con las historias y la forma en que se maneja la empresa, todo está mucho mejor planeado, y esta es una gran oportunidad para finalmente hacer lo que siempre quise hacer: contar grandes historias y ser grandiosa. Eso es lo que me emociona. Me emociona saber que estoy en la mejor forma de mi vida. Me levanto cada día sin dolor. Amo lo que hago, amo a las mujeres con las que trabajo y amo la lucha libre. Solo quiero ser la mejor versión de mí misma.»