Natalya: «Necesitaba alejarme un poco de la WWE»

Natalya no ha estado luchando demasiado en WWE TV -la única lucha en 2025 fue el Royal Rumble; aunque ha estado bastante activa tanto en Main Event como en Speed- mientras programaba futuros combates en la NWA –va a participar en la Crockett Cup– y Josh Barnett’s Bloodsport, donde debutará el 17 de abril.

GCW/Josh Barnett’s Bloodsport returns to @collective2025 during Mania Week in Las Vegas!

Y mientras hablaba recientemente en The Ariel Helwani Show, «The Queen of Harts» explicaba que necesitaba dar un paso a un lado con respecto a su carrera en la WWE:

«La cuestión es que no me conformo con todo lo que he hecho. No digo: ‘Wow, hice esto, logré aquello, tuve esta lucha.’ He tenido combates increíbles. Pero nunca me baso solo en grandes luchas o en lo que he hecho en el pasado. Para mí, tienes que ganarte tu lugar. Así que, en serio, siento que necesito salir de WWE para trabajar mi camino de regreso«.