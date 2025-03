Natalya: «Moví cielo y tierra por la NWA Crockett Cup 2025»

La NWA anunció que la Superestrella de la WWE Natalya estará en acción en la NWA Crockett Cup el 17 de mayo. Va a ser la primera vez que «The Queen of Harts» luche fuera de la compañía que es su casa en la lucha libre profesional desde 2007, y su regreso a la National Wrestling Alliance por primera vez desde 2006.

It’s real, people. WWE working with @nwa. Thank you to @WWE and @NatbyNature for this tremendous opportunity pic.twitter.com/9uO3WCRUKm — William Patrick Corgan (@Billy) March 4, 2025

► Quiere ser más

Camino a una ocasión tan especial, Nattie explica que quiere ser más durante una reciente entrevista en Busted Open Radio:

«Para poder hacer este show de NWA, literalmente he movido cielo y tierra para ser parte de esto, porque Billy es un gran amigo mío. Conozco a Billy desde 2006. Es alguien que creyó en mí desde el principio de mi carrera, que me motivó y siempre quiso que luchara por mis sueños.

Es curioso porque hace unos meses, Bubba [Ray Dudley] dijo algunas cosas sobre mí, que no había hecho lo suficiente, que no estaba haciendo lo suficiente y que debería hacer más. Fue un poco brusco, fue un poco directo, y en muchos sentidos, he pensado en lo que dijo Bubba… y Bubba no estaba equivocado. Bubba no estaba equivocado en el sentido de que siempre he querido hacer mucho más, y esta oportunidad con NWA es una forma de demostrar lo que siempre he tenido y que nunca he perdido.

Quiero hacer mucho más, quiero ser mucho más. He movido cielo y tierra para hacer este show. Amo a Billy Corgan. Mi abuelo tenía una conexión muy cercana con NWA. Pero simplemente quiero hacer más, ser más. Esa es una de las grandes razones por las que estoy haciendo esto. Y, por supuesto, siento que NWA es una promoción muy especial en la que realmente puedo meterme de lleno y demostrarle al mundo que nunca he perdido nada, siempre ha estado dentro de mí. Siempre ha estado aquí, y ahora estoy lista para desatarme de una manera en la que la gente no ha visto antes.»