Natalya lanzará su libro de memorias en octubre

Como han hecho en los últimos años otras Superestrellas de WWE como Becky Lynch (The Man: Not Your Average Average Girl) o Karrion Kross (The Untold Story: A complete Biography of WWE’s most feared competitor, tracing his journey of dominance through his background, … milestones), Natalya también va a lanzar al mundo su libro de memorias.

Embed from Getty Images

► Su libro de memorias

Durante su reciente entrevista en The Ariel Helwani Show, la luchadora confirmó la noticia compartiendo su emoción por dar a conocer su historia, agradeciendo a Triple H por haberle dado tiempo libre para trabajar en el libro, lo cual revela que no ha sido sencillo sino una de las experiencias más catárticas de su vida.

El título será The Last Hart Beating, lo va a publicar la editorial Simon & Schuster y se pondrá a la venta el 28 de octubre. Puede obtenerse más información aquí.

La Superestrella de la WWE Natalya «Nattie» Neidhart—la luchadora con la carrera más larga en la historia de WWE—invita a los lectores a conocer su extraordinario viaje, desde su crianza en el legendario hogar de la familia Hart hasta sus más de dos décadas en la lucha libre.

Mientras la mayoría de los niños pasaban el tiempo jugando con amigos, Nattie Neidhart se formó en el Dungeon de la familia Hart, bajo la sombra de su abuelo Stu Hart, su padre Jim «The Anvil» Neidhart y sus legendarios tíos Bret y Owen Hart. Con cada body slam y piledriver, Nattie luchó por abrirse camino en el mundo de la lucha libre profesional—siendo la primera y única mujer de su familia en hacerlo—hasta convertirse en doble campeona mundial y una de las Superestrellas más visibles, con más títulos y récords en WWE.

En esta memoria cruda y brutalmente honesta, Nattie se abre por primera vez sobre su vida como heredera del legado de la dinastía Hart, compartiendo detalles nunca antes revelados sobre:

Su caótica infancia en el mundo inestable de la lucha libre profesional, incluyendo la vez que su familia estuvo al borde de la indigencia.

en el mundo inestable de la lucha libre profesional, incluyendo la vez que su familia estuvo al borde de la indigencia. Las batallas de su padre contra la adicción y los efectos de la encefalopatía traumática crónica (CTE), que llevaron a su muerte repentina y marcaron profundamente su vida.

y los efectos de la encefalopatía traumática crónica (CTE), que llevaron a su muerte repentina y marcaron profundamente su vida. Las complejas relaciones entre la familia Hart y WWE , tras eventos como el Montreal Screwjob, la trágica muerte de Owen Hart y la lesión casi fatal de su esposo, TJ Wilson , que puso fin a su carrera en el ring.

, tras eventos como el Montreal Screwjob, la trágica muerte de Owen Hart y la lesión casi fatal de su esposo, , que puso fin a su carrera en el ring. Su experiencia en la revolución de la lucha femenina, superando los obstáculos de una industria donde la apariencia en pantalla solía importar más que el talento en el cuadrilátero.

Desde la gloria más emocionante hasta las pérdidas más devastadoras, The Last Hart Beating no se guarda nada al narrar el drama, la comedia y el caos absoluto de la vida dentro y fuera del ring.