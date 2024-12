Natalya: «Estoy lista para hacer historia en WWE»

Natalya es historia de la WWE. Un día, entrará en el Salón de la Fama. Pero hasta entonces quiere conseguir todos los logros que pueda y ya apunta al siguiente. Acaba de anunciarse el torneo para coronar a la primera Campeona Intercontinental y una de sus 12 participantes, Dakota Kai, ya dio un paso adelante clasificándose para las semifinales al vencer tanto a Shayna Baszler como a Katana Chance en una triple amenaza (todas las luchas en la primera ronda son en esta modalidad).

Embed from Getty Images

«The Queen of Harts» va a enfrentar para empezar tanto a Kairi Sane como a Alba Fyre. Para empezar y puede que para terminar si no logra salir victoriosa. Pero ella se siente confiada no solo para conseguir este triunfo inicial sino para ser la ganadora de la competencia:

«»He luchado para ser una campeona durante toda mi carrera, obteniendo 6 récords mundiales por superar a cualquier mujer que haya pisado el ring en WWE. Quiero lo que espero que toda persona en esta empresa quiera, ¡LO CUAL ES IMPORTAR! Estoy lista para hacer historia como la primera Campeona Intercontinental de la historia«.

I have fought to be a champion my entire career; acquiring 6 world records for outworking every woman that’s ever stepped foot in @wwe. I want what I hope every person in this company wants, WHICH IS TO MATTER. I’m ready to make history as the first ever Women’s Intercontinental… https://t.co/ptnGk8tB1A

— Nattie (@NatbyNature) December 3, 2024