Natalya espera el alta médica para volver a competir

Natalya ha estado rivalizando con Ronda Rousey y Shayna Baszler durante las últimas semanas, pero recordemos que esta última fue quien la puso fuera de acción hace unos meses, cuando le fracturó la nariz que la mantuvo alejada por un tiempo, hasta que decidió regresar durante el reciente Royal Rumble, y también compitió dentro de la temida estructura en Elimination Chamber, sin que lograra su objetivo de convertirse en la nueva retadora de Bianca Belair.

Natalya fue parte de la lucha de la Cámara de Eliminación Femenina en su país de origen, Canadá, el sábado pasado, y logró eliminar —con ayuda de Asuka— a Liv Morgan. Sin embargo, parece que ha pagado un precio muy alto, ya que recientemente recurrió a su cuenta de Twitter para revelar que está sintiendo los efectos secundarios de aquella lucha, aunque eso no le impedirá llegar al Ford Center en Evansville, IN, para la próxima edición de WWE SmackDown.

Feeling a little beat up this week after Elimination Chamber, but I would go through a million times more to get to #Smackdown and to do what I love. #Unbreakable pic.twitter.com/li5Kgpo6JD

La publicación de Natalya fue respondida por Shayna Baszler, quien le dijo a la veterna que quería destruirla en televisión nacional. The Queen of Harts respondió que simplemente espera tener el alta médica para volver a competir durante la programación de SmackDown.

Ask Ronda to read my tweet to you, Shayna. I’ll be at Smackdown. What I can and can’t do once I get there is up to the medical team. https://t.co/MZ5CuGb1Ho

— Nattie (@NatbyNature) February 23, 2023