Natalya elogia a Toni Storm y Blake Monroe

Natalya es la mujer récord en la WWE, puesto que es la más veterana del elenco femenil y prácticamente ha logrado números que pocas han conseguido en su carrera. Si bien no ha aparecido mucho en televisión, es conocida por ser mentora del nuevo talento de la compañía (e incluso está luchando actualmente en Evolve), pero también se ha mostrado como una fanática de la lucha libre femenil.

► Natalya disfrutó la rivalidad entre Blake Monroe y Toni Storm

Natalya ha seguido de cerca la carrera de Blake Monroe (conocida como Mariah May en AEW) y Toni Storm, y la rivalidad que ambas mantuvieron en la compañía de Tony Khan, y durante el reciente «Busted Open Radio», mencionó que le gustó esa rivalidad y que esperaba que Storm (actual Campeona Mundial AEW) continúe brillando.

«Sé que he trabajado con muchísimas mujeres desde cero, incluso antes de que se convirtieran en estrellas. Y me encanta ver pasión y determinación en ellas. Me encanta el trabajo de Blake Monroe en AEW. Creo que fue fantástico»,

Ya lo he dicho antes, pero Toni Storm era una de mis favoritas. Me encanta verla brillar y hacer lo suyo. Y creo que la historia de Blake y Toni… [Blake] definitivamente la ha respaldado, y ahora verla en la WWE y ver esta nueva faceta suya, por supuesto, es una extensión de lo que ha estado haciendo, pero es emocionante, es fresco, es divertido. Aunque, al fin y al cabo, WWE significa World Wrestling Entertainment, y al fin y al cabo, necesitas saber luchar. Blake sabe cómo trabajar. Ella sabe luchar.»

Actualmente, Toni Storm se dirige a AEW All In, donde defenderá su Campeonato Femenil AEW contra Mercedes Mone. Previo a este encuentro, Storm mantuvo una rivalidad con Blake Monroe que culminó en una sangrienta pelea por el título en AEW Revolution, y que sería la última lucha de la hoy estrella de NXT en la empresa rival.