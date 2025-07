Natalya y el coraje de hablar del dolor

Natalya habla sobre la salud mental en la lucha libre, destacando testimonios de Randy Orton o Charlotte Flair, y reflexiona sobre sus propias inseguridades. Desde su reciente entrevista en Busted Open After Dark, «The Queen of Harts» pide más conversaciones como la que ella misma y sus compañeros emprenden.

«Tú ves a Randy Orton, es tan imponente físicamente… parece un dios griego. Y luego lo escuchas hablando sobre depresión, sobre ansiedad, y dice cosas como: ‘Me despierto en medio de la noche y no puedo dormir’… me golpeó como una tonelada de ladrillos .

«Amé el artículo de Charlotte porque fue muy vulnerable. La gente nos ve y parecemos más grandes que la vida, y luego ves a alguien abrirse y decir: ‘Cuando el público me abucheaba… sentía que me abucheaban como ser humano’… y es difícil, porque es difícil . Es mucho ruido.

«He tenido esta nube negra del miedo sobre tener ‘heat’ detrás de escena. Mi padre tuvo una carrera volátil en WWE, así que cuando finalmente me contrataron, me propuse ser lo opuesto a él. Lo que Vince quisiera, yo lo haría… si querían que perdiera en tres segundos, lo haría. Si querían que me tirara un gas, lo haría.

«Hoy siento que el ambiente ha cambiado. Triple H me dio un gran feedback tras mi lucha en Bloodsport, y ahí me di cuenta: ‘Ya no tienes que tener miedo’. El miedo al ‘heat’ está frenando a muchas personas de hacer más.

«Si Steve Austin hubiera tenido miedo de tener ‘heat’, puede que nunca hubiéramos visto a Steve Austin.»