Natalya: «Como mi papá, soy imposible de romper»

El dolor y el miedo de contar su historia en The Last Hart Beating, su papá, Jim “The Anvil” Neidhart, el éxito en WWE… Natalya habla de todo y más.

► En palabras de Natalya

Escribir su libro: The Last Hart Beating

“El año pasado decidí dar el salto y escribir el libro. Empecé en junio de 2024. Me di cuenta de que, aunque la gente conoce a mi familia —los Hart, Bret, Owen, mi padre Jim “The Anvil” Neidhart—, no conocen mi historia. Quería contarla porque puede ser una especie de guía de supervivencia, no solo sobre la lucha libre, sino sobre cómo sobrevivir a la vida. Mi abuelo me inculcó una clase de fortaleza que la gente no conoce: perseverancia, pasión, empuje ante las cosas difíciles y gratitud por haber sobrevivido a lo que creías imposible. Todo eso me hizo quien soy hoy.”

Hey guys! I’ve signed a limited number of copies of my book The Last Hart Beating, Available now at Barnes and Noble! We’re getting closer!!! Can’t wait for you to read it 🥹🖤🩷https://t.co/SUJLLi134E pic.twitter.com/ljGQX26NFo — lowkey legend (@NatbyNature) October 10, 2025

El proceso y el miedo a contar su historia

“Durante años quise escribir este libro, pero no tenía el valor. Tenía miedo de compartir muchas cosas. Mientras lo escribía pensaba: ‘no puedo decir esto, voy a enojar a alguien, a mi papá no le gustaría’. Bret me dio el mejor consejo: ‘Nattie, no puedes equivocarte si escribes el libro para ti misma’. Él me dijo que su libro Hitman fue escrito desde el corazón, y eso me animó. Cuando entendí eso, dejé de escribir para complacer y empecé a escribir desde la verdad.”

Su padre, Jim “The Anvil” Neidhart

“Mi papá fue mi mejor amigo. Era divertido, travieso, un dolor de cabeza, pero lo amaba. En el libro cuento sobre su salud: antes de morir creímos que tenía Alzheimer, porque mostraba síntomas similares. Vivir con un padre con problemas neurológicos es durísimo; aprendí mucho sobre lo que viven los cuidadores. También cuento cómo esparcimos sus cenizas fuera del Madison Square Garden, ilegalmente. Los policías llegaron, corrimos… algo muy típico de mi papá. Hasta después de su muerte comprendí muchos de sus consejos y entendí que él tenía razón en casi todo.”

Inseguridades y síndrome del impostor

“Durante gran parte de mi carrera sentí que no era suficiente. Pensaba: ‘¿por qué alguien me querría a mí?, ¿por qué me pondrían el campeonato?’ Quería complacer a todos. Pensaba que si hacía felices a los demás, me dejarían quedarme. Me decía: ‘quizás no sea la estrella, pero puedo ser la mejor creadora de estrellas’.

Mi esposo me preguntó: ‘¿por qué no tú?’. Y esa pregunta cambió todo. Quiero que todos se la hagan: ¿por qué no yo? No importa si trabajas en un supermercado o eres maestro. Si algo enciende tu alma, pregúntate: ¿por qué no puedo ser yo quien lo logre?”

La perseverancia y el éxito en WWE

“Nunca dejé de pelear. Aunque no me sintiera suficiente, seguía empujando. Si te quitas del banco, nunca vas a jugar. Pero si sigues allí, puede llegar tu momento. Tengo seis récords mundiales por trabajo constante y casi 2.000 combates. Durante años pensé que la felicidad llegaría con el campeonato, con el gran cartel o con el salario merecido. Pero cuando conseguí todo eso, entendí que no era lo que me hacía feliz. El libro muestra cómo redefiní lo que significa el éxito.”

El gimnasio Dungeon y la familia Hart

“El Dungeon estaba en el sótano de la casa de mi abuelo en Calgary. Era pequeño, con techos bajos; muchos se golpeaban la cabeza en el techo. Entrenaron ahí algunos de los mejores luchadores del mundo. Era solo por invitación; mi abuelo nunca cobraba, se ganaba con esfuerzo.

Pero no permitía mujeres en el Dungeon. Yo estaba prohibida, aunque me colaba para entrenar con mis tíos Bruce y Ross. Bret escribió el prólogo del libro y cuenta una historia preciosa: Cuando le dije que quería ser luchadora, él me dijo que no lo hiciera, que no quería que me lastimara. Luego se disculpó y me dijo: ‘¿quién soy yo para decirte que no persigas tus sueños?’.

En nuestra familia, yo era la menos probable para lograrlo, y hoy soy la última que sigue representando a los Hart en WWE. No fui la primera en ganar un título, ni la primera en ir a WrestleMania, pero sí soy la primera en vencer al sistema sin romperme ni quedarme en ruinas.”

The Dungeon is real. pic.twitter.com/tYxH4P5Nka — lowkey legend (@NatbyNature) October 7, 2025

El futuro y su amor por la lucha

“Amo tanto la lucha que no pienso en retirarme aún. Tengo casi 2.000 combates y me despierto sin dolor. Creo que heredé eso de mi papá: era como un rinoceronte, imposible de romper.

Hemos aprendido a cuidar nuestros cuerpos. WWE es física y exigente, pero también es entretenimiento, y estamos muy bien entrenados. Lo gracioso es que lo que más me ha dolido últimamente fue grabar el audiolibro: seis días seguidos en un taburete, actuando y llorando, ¡y terminé con las caderas y el cuello destrozados!”