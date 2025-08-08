Natalya buscará el Reina de Reinas en Triplemanía

Natalya, luchadora de WWE, será una de las grandes protagonistas de Triplemanía XXXIII, el magno evento de que se celebrará el próximo 16 de agosto en la Arena Ciudad de México.

Reconocida mundialmente por su depurada técnica y carisma, Natalya buscará escribir un capítulo histórico en su carrera al disputar el Campeonato Reina de Reinas en una triple amenaza contra la actual monarca Flammer y la experimentada Faby Apache.

► La segunda aparición de Natalya en AAA

Esta será la segunda aparición de Natalya en AAA, luego de su exitosa participación el 25 de julio en la capital, cuando hizo equipo con Lola Vice para derrotar a Chik Tormenta, Dalys, Lady Shani y Faby Apache, recibiendo una gran ovación del público mexicano.

Enfrente tendrá no solo a la aguerrida campeona, respaldada por Las Tóxicas, sino también a Faby Apache, una leyenda de AAA que ostenta cuatro reinados previos como Reina de Reinas y que busca recuperar el cetro que no posee desde 2021. La lucha promete un choque de estilos: la rudeza de Flammer, la experiencia de Apache y la técnica de Natalya, todo transmitido en vivo por YouTube, con narración en español e inglés para el público de todo el mundo.

► Cartelera estelar con WWE

Además de esta esperada contienda, Triplemanía XXXIII contará con un evento principal de alto voltaje: El Hijo del Vikingo defenderá el Megacampeonato de AAA en una lucha fatal de cuatro esquinas contra Dominik Mysterio, Dragon Lee y El Grande Americano. La presencia de Dominik ha generado especial expectación, sobre todo después de la cálida recepción que tuvo en su debut en México.

Por otro lado, la facción de WWE The Judgment Day —conformada por Finn Bálor, JD McDonagh y Raquel Rodríguez— también dirá presente, enfrentándose a Mr. Iguana, Niño Hamburguesa y Lola Vice en una lucha de tríos que promete emociones fuertes. Este encuentro nace del reto lanzado por The Judgment Day como parte de su respaldo a Dominik en su búsqueda del Megacampeonato.

► ¿Dónde ver Triplemanía XXXIII?

La función iniciará a las 19:00 horas y será transmitida de forma gratuita a través del canal de YouTube de WWE, marcando un cambio importante respecto a años anteriores, cuando se emitía por Canal Space o HBO Max. Esta apertura digital permitirá que el evento llegue a una audiencia global sin precedentes.