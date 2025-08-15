Natalya analiza la situación actual de Naomi

WWE había programado que Naomi iba a defender esta lunes en Raw el Campeonato Mundial Femenil ante Iyo Sky, sin embargo, la lucha ha sido cancelada tan solo un par de horas antes del programa televisivo, por no contar con el alta médica, sin especificar qué tipo de lesión o afectación tenía. Durante el programa, Michael Cole solo precisó que conoceremos novedades por medio de las redes sociales de la empresa y nada más, mientras la situación sigue siendo poco precisa.

► Naomi no está apta para luchar y se desconocen detalles

La situación de Naomi sigue siendo confusa para los fanáticos por la falta de detalles, también lo es para el vestidor de la WWE, ya que muy pocos conocen a profundidad su situación. De hecho, su una gran amiga como Natalya mencionó durante una entrevista reciente en Busted Open Radio que desconocía lo que estaba sucediendo con Naomi, aunque respetaba su privacidad en este momento.

«Especialmente para el vestuario, es una de esas cosas en las que alguien sabe qué está pasando. Pero en esta situación, Naomi es una amiga muy cercana, y siento que ahora mismo necesita espacio. Así que, por lo general, cuando ocurre algo loco, no creo que sea una locura en el sentido negativo, pero creo que, obviamente, es algo privado, es personal.

Nadie quiere lesionarse. Sabiendo lo mucho que ha luchado Naomi para conseguir este puesto, que está en la cima de la división… siento que está sumamente agradecida por ello, así que, pase lo que pase, una parte de mí quiere decir: «Oye, Naomi, ¿qué pasa? Cuéntame, dame la primicia». Pero por otra parte, a veces, cuando la gente está pasando por algo, lidiando con una lesión o una situación difícil, siento que hablará de ello cuando esté lista.»

Según Natalya, Naomi habría aprovechado la oportunidad de luchar contra Iyo Sky en un mano a mano y mostrarle al mundo de lo que era capaz. Sin embargo, dado que este combate no se concretó y Natalya cree que algo serio está sucediendo con la Campeona Mundial.