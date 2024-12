Natalya: «2 mil luchas, 17 años, 2 títulos… Es mi turno»

Natalya nunca ha necesitado de los títulos para brillar. De hecho, en su longeva carrera en WWE, solo ha sido campeona en tres ocasiones.

Hoy está participando en el torneo para coronar a la primera Campeona Intercontinental de la historia:

«He luchado para ser una campeona durante toda mi carrera, obteniendo 6 récords mundiales por superar a cualquier mujer que haya pisado el ring en WWE. Quiero lo que espero que toda persona en esta empresa quiera, ¡LO CUAL ES IMPORTAR! Estoy lista para hacer historia como la primera Campeona Intercontinental de la historia«.

Y ahora que se acerca su combate en la primera ronda contra Kairi Sane y Alba Fyre –mientrasChelsea Green se ha convertido en la primera Campeona de Estados Unidos– «The Queen of Harts» declara:

«Lo diré más fuerte para que lo escuchen en el fondo.

ES MI TURNO.

Casi 2,000 combates. 17 años.

2 títulos individuales. Es mi maldito turno. Y nadie va a trabajar más que yo. Nadie está cerca».

En su familia ya ha habido campeones intercontinentales antes. Su padre, Jim Neidhart, no lo fue. Pero sí sus tíos. Bret Hart ganó el título en dos ocasiones en 1991 y 1992. También Owen Hart en 1997.

I’ll

Say

It

Louder

For

The

People

In

The

Back.

IT’S MY TURN❤️

Nearly 2,000 matches. 17 years.

2 singles titles. It’s my F’N turn. And no one is going to outwork me. No one is even close❤️

— Nattie (@NatbyNature) December 15, 2024