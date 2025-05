Natalia Silva quiere oportunidad titular tras victoria en UFC 315

Natalia Silva cree que es su turno de tener una oportunidad por el título de peso mosca femenino de UFC. Tras derrotar contundentemente a la excampeona de la UFC, Alexa Grasso, en el UFC 315 del sábado, Silva (19-5-1 MMA, 7-0 UFC) pidió su oportunidad por el cinturón.

Le preguntaron qué quería minutos antes de la pelea por el campeonato femenino de peso mosca de la UFC entre Valentina Shevchenko y Manon Fiorot, por lo que no tenía una decisión clara. Sin embargo, independientemente de quién ganara el cinturón, Silva estaba segura de que podría lograr una pelea vendible con Shevchenko o Fiorot.

«Tengo la vista puesta en el título. Eso es lo que quiero ahora. Incluso hay historias con ambas chicas para promocionar esta pelea. A Valentina le preguntaron por mí una vez y dijo que no sabía quién era, así que ya era hora de que me supiera. Con Manon, ella vino a reemplazarme cuando me rompí el brazo, y se suponía que yo pelearía contra Victoria Leonardo, y ella vino a reemplazarme, así que hay historias entre ambas».