¿Qué ha sido de Natalia Markova, la justiciera de Walmart?

La trayectoria de Natalia Markova comenzó con entrenamientos duros en Moscú, giras interminables por Japón y consolidación en el circuito independiente de los Estados Unidos. Sin embargo, lo que al final la distinguió no fue solo su disciplina, sino su capacidad para convertir cualquier escenario —ya fuera un ring, un aeropuerto o incluso un Walmart— en una muestra de su carácter. Hoy, como Campeona Mundial NWA, Markova encarna esa mezcla de talento, presencia y narrativa que define a una estrella moderna de la lucha libre.

► Natalia Markova de Rusia para el mundo

Markova debutó en 2007 Moscú. Se abrió camino en Japón entre 2011 y 2013, y finalmente dio el salto a Estados Unidos, donde su estilo —una fusión de técnica europea y velocidad japonesa— no pasó desapercibido.

Su mudanza a Florida marcó el comienzo de una etapa centrada en hacerse un hueco en el competitivo circuito independiente norteamericano. Allí acumuló títulos regionales, participaciones constantes en SHINE y una reputación cada vez mayor como una luchadora sólida, atlética y confiable.

Tuvo varias presentaciones en México. Por ejemplo, En 2023 participó en la Lucha Libre World Cup de AAA, como parte del Equipo Resto del Mundo, al lado de Dalys y Taya Valkyrie, que fue eliminado por el Team USA (Deonna Purrazzo, Jordynne Grace y Kamille).

El 15 de julio de 2023, luchó en la fase de Triplemanía XXXI en Tijuana: Dalys, Lady Shani y Sexy Star vencieron a Natalia Markova, Kamille y Viva Van.

En 2024, la NWA anunció su fichaje con un contrato multianual que la situaba como pieza clave en la renovación de su división femenil. Markova respondió con el mismo rigor de siempre, puliendo su imagen y adaptándose al nuevo proyecto.

El 16 de agosto de 2025, durante el evento de 77 Aniversario de la NWA, logró lo que parecía imposible: vencer a Kenzie Paige, quien llevaba más de 700 días como campeona, y alzarse con el Campeonato Mundial Femenil NWA, un triunfo que coronó dos décadas de esfuerzo.

► El incidente en Walmart que la hizo viral

Pero a veces los momentos que definen una carrera no ocurren dentro del ring. En 2022, Markova y el también luchador Bryan Idol rastrearon —literalmente, usando la ubicación de unos AirPods robados— a un ladrón que les había sustraído un bolso durante un vuelo.

La señal los llevó hasta un Walmart en Florida, donde ambos confrontaron al responsable. Markova lo documentó en su cuenta de X (antes Twitter):

El caso llegó a medios como el New York Post, donde los describieron como “luchadores justicieros”. Más allá del revuelo, el episodio reforzó una imagen que la NWA supo aprovechar.

Hoy, si buscas a Natalia Markova en internet, todavía aparecen referencias a lo ocurrido en Walmart. Lo que pudo ser un simple incidente se ha convertido en parte de su leyenda.

► Una campeona con proyección global

Markova vive sin duda su mejor momento. Con el título mundial en su poder y una presencia digital cada vez más sólida. Y, como si su historia necesitara un toque de emoción extra, un suceso inesperado en un Walmart terminó de darle ese halo de figura pública reconocible incluso fuera del mundo de la lucha libre.

Missle Dropkick OFF the TOP of the CAGE! 😱 That’s how we do it in @nwa 💲🔥🌟 What should I do next? 😜 pic.twitter.com/WmsbJ7s7uc — Natalia Markova (@RealNMarkova) March 5, 2025