Nassourdine Imavov no tiene ningún interés en ser un luchador suplente.

Siendo el contendiente número uno en la división de peso mediano, Imavov está listo para su primera oportunidad por el título de la UFC. Pero para conseguirlo, tendrá que enfrentarse a la sensación emergente de las 185 libras y cofundador de Fighting Nerds, Caio Borralo.

Ambos encabezarán una cartelera cargada de acción en Fight Night en París, Francia, cuando la promotora regrese a la «Ciudad de la Luz» el 6 de septiembre.

Apenas tres semanas antes, Imavov y Borralho tendrán la vista puesta en el esperado enfrentamiento de UFC 319 entre el actual campeón de peso mediano, Dricus du Plessis, y el invicto campeón checheno Khamzat Chimaev.

A pesar de ser Imavov el contendiente número 1 de la división, Borralho subirá a la báscula como suplente oficial en Chicago. Resulta que esto se debe a que «El Francotirador» ya había rechazado la oferta de UFC para ser el suplente en el duelo entre du Plessis y Chimaev.

«Solo se está quedando con mi sobrante, porque rechacé la oferta de suplente«, declaró Imavov a MMA Junkie. «Si no la hubiera rechazado, UFC no lo habría llamado. Para mí, ser el suplente para una oportunidad por el título no es un honor. Cuando quiero pelear por el título, quiero mi cara en el cartel».

“Después de la pelea entre Khamzat y DDP, todos olvidarán que Caio era un suplente; es algo que no tiene sentido”.

► Una oportunidad por el título pende de un hilo mientras Nassourdine Imavov se prepara para su pelea con Borralho.

Imavov llega a su segundo evento principal consecutivo con una racha de cuatro victorias. Esto incluye un impresionante nocaut en el segundo asalto sobre el dos veces campeón Israel Adesanya en febrero.

Mientras tanto, Borralho llega a la pelea más importante de su carrera con un récord perfecto de 7-0 dentro del octágono, y su victoria más reciente fue contra el eterno contendiente Jared Cannonier.

Se espera que el ganador entre Imavov y Borralho salga de París como el siguiente rival para du Plessis o Chimaev, dependiendo de cómo se desarrolle la pelea en «La Ciudad de los Vientos» a finales de este mes.