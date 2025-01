Naomichi Marufuji: «Recibí un mensaje de Shawn Michaels»

El icono de la lucha libre japonesa en general y de NOAH en particular Naomichi Marufuji nunca ha luchado en la WWE pero no es una idea que le resulte poco apetecible. A mediados de 2024, en torno a su combate con AJ Styles en el evento Destination, el «Genius Of The Ark» se mostraba dispuesto a hacerlo (y a que más Superestrellas prueben las mieles de la promotora nipona):

«Me interesan todos los luchadores de la WWE. Quiero invitar a varios luchadores a competir en el ring de NOAH. Para competir en el ring de la WWE, creo que necesito más entrenamiento antes de eso, así que no puedo decir que quiero hacerlo en este momento».

► ¿Luchará en NXT?

Y si bien desde entonces no se había dado ningún acercamiento en ese sentido, sí que ha ocurrido recientemente, como el propio veterano de 44 años de Saitama revela en redes sociales después de haber perdido el campeonato en parejas GHC ante el Team 2000x, integrado por el también luchador de WWE Omos, en The New Year 2025:

«A través de cierta persona, recibí un mensaje de Shawn Michaels.

El contenido es…

Estoy feliz.»

Así que parece que se acerca el debut de Naomichi Marufuji en NXT.

Y en espera de saber más es interesante recordar que, entre seguramente otros muchos en WWE, el actual campeón mundial, Cody Rhodes, ha mostrado interés en enfrentarlo:

«No es una exageración decir lo importante que es Marufuji para la lucha libre profesional moderna y el entretenimiento deportivo moderno. Quiero decir, si golpeas las cuerdas detrás de otro tipo, llamas a eso un ‘Marufuji’. Ese es un antebrazo de Marufuji, eso es lo que hago. Es parte de mi regreso en mis propios combates, así que solo eso, el hecho de que nunca me haya subido al ring con él, podría ser algo que suceda en el futuro«.

