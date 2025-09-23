El vicepresidente de Pro Wrestling NOAH, Naomichi Marufuji, se manifestó con respecto a sus aspiraciones del torneo N-1 Victory 2025, en el que compitió y que está por concluir.

► Marufuji desea que la competencia se expanda internacionalmente

Naomichi Marufuji tiene el proyecto de que el N-1 Victory, la competencia anual individual más importante de NOAH, se expanda cada vez más. En un primer paso, Marufuji desea que el torneo tenga la misma importancia que el G1 Climax de NJPW en cuanto a su prestigio.

Posteriormente, se buscaría la expasión internacional, buscando que los luchadores de WWE deseen competir.

Marufuji manifestó:

Honestamente, si le preguntas a la gente: -‘¿Qué les viene a la mente cuando piensan en el torneo de la liga de lucha libre profesional de Japón?’-, creo que la mayoría todavía lo asocia con el G1 Climax de NJPW. Pero quiero que la nuestra sea una liga que la supere. Una liga con repercusión global, una donde incluso los luchadores de la WWE piensen: -‘¡Quiero competir en el N-1!’-. Así que no se lo dejo a otros todavía; quiero formar parte, tomar la iniciativa y hacer todo lo posible para animar el evento y seguir mostrando una imagen sólida.

Las relaciones de intercambio entre NOAH y WWE siguen viento en popa. El año pasado, los luchadores de NXT, Tavion Heights y Josh Briggs compitieron en el torneo N-1 Victory. Por su parte, el luchador japonés Yoshiki Inamura se convirtió en un habitual del programa NXT. Omos se unió a NOAH y llegó a ser Campeón de Parejas GHC. En el verano de 2024, Marufuji luchó contra AJ Styles en un combate especial que se presentó en NOAH. Empezando el año, Shinsuke Nakamura se presentó por segunda ocasión en el tradicional evento de Año Nuevo.