Hace un par de semanas, Naomi mostró su descontento por el mal uso que WWE viene haciendo de ella últimamente. Esto, debido al segmento de karaoke que tuvo lugar el pasado 10 de julio en SmackDown, donde varias gladiadoras, incluida ella, fueron utilizadas de una manera que no correspondía a un show de lucha libre. Justo después del espectáculo, los fanáticos de la WWE se aseguraron de que sus voces fueran escuchadas y generaron un nuevo hashtag que explotó en Twitter.

Como consecuencia del referido segmento de karaoke, Naomi y Lacey Evans se han enfrentado un par de ocasiones, la primera fue interrumpida por la intervención de Dana Brooke y Tamina, mientras que la semana pasada fue Lacey Evans la que se llevó la victoria.

Al parecer, las hostilidades entre Naomi y Lacey Evans no han cesado, ya que anoche ambas formaron parte del segmento de Miz TV, y luego de las burlas características de The Miz y John Morrison, Naomi estuvo harta de la situación y atacó a Lacey Evans, haciendo que esta huya.

La rivalidad entre ambas se extendió también en redes sociales, ya que Lacey Evans respondió a la idea de que "Naomi merecía algo mejor", haciendo referencia a la tendencia que vimos la semana pasada. The Lady of WWE no estaba contenta en la forma de cómo resultaron las cosas para ella, y ha prometido darle a Naomi una paliza "a la antigua" la próxima semana.

Naomi deserves better?!!!

Attacking classy, sophisticated women from behind while they are most vulnerable?

The ONLY thing she deserves is ANOTHER good ol fashion woopin. 💅💄 #StandBy #YaNasty #SmackDown https://t.co/qvHtFYFS3C

— Lacey Evans ~ WWE Superstar. karaoke champion 🎙 (@LaceyEvansWWE) July 25, 2020