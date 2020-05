La última vez que vimos a Naomi fue en el episodio de SmackDown del 17 de abril cuando perdió contra Dana Brooke en una lucha clasificatoria para Money in the Bank 2020. No sabemos si la lesión de su esposo, Jimmy Uso, también afectará sus planes o si simplemente está fuera por decisiones creativas hasta que pueda ser emparejada con una nueva rival, ahora que viramos la página del reciente PPV.

El miembro del Salón de la Fama WWE, Jimmy Hart, quisiera ver un nuevo equipo en la división femenil de la WWE. Hart apareció recientemente en el FS1 Watch Party de WrestleMania 3 y dijo que le gustaría ver a la Superestrella de SmackDown, Naomi, hacer equipo con la Superestrella de Raw, Bianca Belair. Hoy en día, ya no suena tan descabellada la idea, considerando que desde este lunes WWE tomó la decisión de que las Superestrellas puedan aparecer en ambas marcas, bajo una "invitación".

Naomi apoyó la idea y compartió una publicación en su cuenta de Twitter, indicando que estaría dispuesta a hacer historia. Agregó que ha querido formar equipo con Belair desde hace algún tiempo.

I want it and have for some time ! History would be made PERIOD😏 https://t.co/TuT8hVunsm

— Trinity Fatu (@NaomiWWE) May 13, 2020