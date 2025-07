Esta noche, en el evento premium exclusivo para mujeres en WWE denominado WWE Evolution 2 2025, vimos cómo la chilena Stephanie Vaquer logró ganar la batalla campal que daba la oportunidad de retar a la Campeona Mundial Femenil en el evento premium Clash at Paris 2025, que se realizará el domingo 31 de agosto de 2025 desde la París La Défense Arena en Nanterre, Francia.

La rival de Vaquer iba a ser o la actual monarca en ese momento, Iyo Sky, o Rhea Ripley. Pero, de la nada, Naomi apareció para canejar su Maletín de Miss Money in the Bank 2025, convertir la lucha en triple amenaza y convertirse en la nueva Campeona Mundial Femenil, título que ha portado en 3 ocasiones con esta.

Hacia el final de la batalla campal, Green, Fyre y Niven se saludaron, pero Nikki Bella sorprendió a Fyre para eliminarla. Green se burló de Bella, pero Lola Vice atacó a Niven con patadas. Green cargó a Vice, pero esta se liberó y Bella conectó una lanza sobre Green. Niven dejó a Vice sobre el filo, Vice resistió, pero un cabezazo de Niven la eliminó. Vaquer y Bella eliminaron a Niven.

Vaquer aplicó el Devil’s Kiss sobre Green y la lanzó hacia Bella, quien le aplicó un cutter y la eliminó. Jax atacó a Bella por la espalda y la dejó sobre la ceja del ring, pero Legend conectó una patada para eliminarla. Legend cargó a Jax y la dejó colgando de la ceja del ring. Vaquer y Legend aprovecharon para eliminar a Jax. Quedaron solo dos: Stephanie Vaquer y Lash Legend.

Vaquer conectó un 619 sobre Legend y buscó una plancha cruzada, pero Legend la atrapó y ambas quedaron sobre la ceja del encordado. Vaquer entonces conectó un Devil’s Kiss sobre Legend y la mandó al suelo para ganar el combate.

Después del combate, Stephanie McMahon subió al ring para entrevistar a Vaquer y le hizo una pregunta en español. Vaquer respondió en español y dijo que el inglés no era su primer idioma, pero la lucha sí. Vaquer agradeció a Stephanie y a todas las mujeres que vinieron antes que ella.

Finalmente, la chilena dijo que esta era una experiencia increíble y prometió seguir esforzándose para que los fans recordaran su nombre para siempre. Stephanie levantó su mano en señal de victoria.

"You will remember my name forever…" @Steph_Vaquer has a message for the entire WWE Universe 👏 pic.twitter.com/xps0aZ1SWK

— WWE (@WWE) July 14, 2025