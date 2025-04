Naomi ve cerca su final en WWE… para ser mamá

Naomi volvió a la WWE en 2024 con mucha fuerza y, sin ir más lejos, enfrentó a Jade Cargill en WrestleMania 41, pero su carrera podría estar cerca de concluir. Porque la luchadora está pensando muy seriamente la posibilidad de tener un hijo con su esposo, Jimmy Uso, con quien ya comparte dos de una relación anterior del samoano.

Embed from Getty Images

Así lo deja saber en una reciente entrevista en The Nikki & Brie Show:

«Mis hijastros ya tienen 16 y 18 años. Jaiden está en la universidad. Jayla es la siguiente. Así que también estamos como, ‘¿Lo hacemos? ¿Empezamos de nuevo?’ o simplemente seguimos así como estamos, que también está genial. Nunca pensé que estaría en esta situación, luchando con esta decisión. Siempre quise tener hijos joven. Siempre quise tener muchos, pero ahora estoy como, ‘Dios mío.’ Tu chica ya se está haciendo mayor, ¿sabes? Tengo 37 años.

No hay tiempo. Tengo que resolver esto, como, ayer. Todo pasó tan rápido. No puedo creer que me esté haciendo esta pregunta, luchando con esta decisión, pero definitivamente me estoy inclinando hacia hacerlo.

Creo que eso hace que el tiempo que me queda en WWE sea aún más especial y valioso para mí, y por eso estoy tan apasionada con lo que hago, porque realmente pienso que esto podría ser el final.»