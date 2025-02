Naomi: «Todavía quiero ser la Campeona NXT»

La mitad de las Campeonas en Parejas de WWE, Naomi, no se conforma que su éxito actual y revela su deseo de regresar a NXT para alcanzar una antigua meta.

«The Glow» tuvo su etapa en el territorio de desarrollo en los inicios de su carrera allá por 2010-2011 después de ya haber pasado por la extinta FCW.

Tuvo una serie de combates hasta que en 2012 se unió al elenco principal. En 2013 regresaría para dos luchas.

Aal igual que para una este mismo 2025.

► Cuentas pendientes en NXT

Conozcamos ese objetivo que aún tiene la ex campeona de WWE y de TNA a través de sus declaraciones en Casual Conversations with The Classic:

«Hay tanto talento. Me encanta Kelani Jordan y su energía. Creo que es súper dulce y que realmente conecta con los fans. Todo el mundo es súper atlético, súper talentoso. Parece que ahora aprenden mucho más rápido, especialmente con los atletas de la División 1 que están llegando. Es como, wow, estas mujeres están en otro nivel, y me encanta eso.

«Me encantaría enfrentarme o trabajar con cualquiera en NXT, especialmente porque soy una chica original de NXT, de la tercera temporada, y creo que mucha gente ni siquiera recuerda eso o lo ha olvidado. Pero me encantaría tener una carrera en NXT porque debí haber ganado el primer NXT, y no lo hice, así que tengo una pequeña espina clavada por eso.

Lola Vice es una gran heel, es despiadada. Son súper talentosas. Lash [Legend] y Jakara [Jackson], por supuesto. El grupo de Shotzi, Chemical X. Me encanta, es un nombre súper genial, tienen una apariencia increíble. Fluyen muy bien juntas. No puedo esperar a ver cómo siguen creciendo juntas. Hay tanto talento ahí abajo. La lista sigue y sigue.

«Debí haber ganado NXT y debí haber sido la primera campeona. Así que eso está en mi lista de pendientes«.