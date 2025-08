Naomi sobrevive Iyo Sky y Rhea Ripley y retiene el Campeonato Mundial de Mujeres

Naomi sigue demostrando por qué es la campeona al superar una dura batalla contra dos de las competidoras más fuertes del momento: Iyo Sky y Rhea Ripley. En una triple amenaza repleta de acción, emociones y momentos impactantes, Naomi logró salir con el título en alto.

Desde el inicio, Naomi prefirió mantenerse al margen, dejando que Iyo Sky y Rhea iniciaran el combate. Sin embargo, ambas decidieron ir tras ella y obligarla a regresar al cuadrilátero. A partir de ahí, las tres luchadoras se enfrascaron en una intensa pelea sin tregua.

Naomi getting to share her #SummerSlam entrance with her father is extremely wholesome 🥹 pic.twitter.com/iZOm2NQyUM

