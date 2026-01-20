Naomi se sincera sobre su salida de la WWE en el 2022

Naomi y Mercedes Moné (conocida en la WWE como Sasha Banks) abandonaron la WWE en mayo de 2022, en medio de una inconformidad sobre cómo estaban programando en televisión la división femenil de parejas, de la que el dúo eran las campeonas. Esa situación generó mucha controversia al interior, pero terminó marcando la carrera de ambas, con Moné alejándose definitivamente y triunfando en AEW, mientras que Naomi tuvo un exitoso paso por TNA antes de regresar a la compañía que fuera su casa.

► Naomi y Mercedes Moné causaron controversia con su salida

Durante el último episodio que forma parte de la segunda temporada de WWE Unreal, Naomi reflexionó sobre la infame noche en que ella y su compañera Mercedes Moné dejaron la WWE mientras poseían los Campeonatos Femeniles de Parejas. Aunque mantuvo muchos detalles en privado, Naomi dejó claro que algo sucedió ese día que la hizo sentir que debía tomar una postura personal, aunque sí estaba asustada por cuanto no sabía lo que vendría después al no tener contrato alguno.

«No voy a entrar en muchos detalles, pero en 2022 mi compañera de parejas Sasha Banks y yo éramos las campeonas de parejas en ese momento. Sucedieron muchas cosas ese día en el trabajo que nos llevaron a irnos, literalmente a irnos».

“Necesitaba defenderme, no como Naomi, sino como Trinity. Y esa fue la primera vez en mi vida y mi carrera que no tenía trabajo y no sabía qué hacer ni adónde ir”.

Esta salida se convirtió en una de las más comentadas de la historia moderna de la WWE, aunque eventualmente terminó ayudándole en la carrera de ambas, ya que mientras Mercedes Moné seguía causando sensación en Japón y AEW, Naomi regresó a la WWE en el Royal Rumble 2024, y eventualmente logró ganar el maletín de Money in the Bank y alzarse con el campeonato máximo.