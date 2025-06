Naomi revela el contenido de su maletín de Money in the Bank

Naomi fue la ganadora del maletín de Money in the Bank el reciente fin de semana, tras derrotar a Stephanie Vaquer, Rhea Ripley, Giulia, Roxanne Perez y Alexa Bliss en una lucha de escaleras, y ahora tiene un año para canjear su oportunidad titular, ya sea por el Campeonato Femenil WWE o el Campeonato Mundial Femenil, en poder de Tiffany Stratton e Iyo Sky, respectivamente.

► Naomi mostró el arsenal que lleva dentro de su maletín

Puede que Naomi tenga el maletín de Money in the Bank, pero acaba de demostrarles a sus fans que no solo lleva contratos. De hecho, un fanático publicó un video en el que Jimmy Uso, esposo de Naomi, estaba conversando amenamente con Jade Cargill, situación que no pasó desapercibida para la estrella de SmackDown. El fanático etiquetó a Naomi en su cuenta de X y echó leña al fuego con el mensaje: «Naomi, ahora Ian es el chismoso», y la luchadora respondió por la misma vía con un video algo perturbador, ya que (sin decir una sola palabra) abrió su maletín de Money in the Bank ante la cámara, y lo que había dentro no era un contrato, sino un cuchillo, una pistola de descarga eléctrica, la cual la activó mientras se reía. Además, mostró que también el maletín contenía hojas de afeitar, unas gafas de sol, cinta adhesiva y una miniatura de Jimmy Uso.

Naomi ha dejado en claro de que aún tiene en la mira a Jade Cargill, con quien ha mantenido una rivalidad durante los últimos meses, y aunque nadie esperaba ver lo que mostró en el maletín, ciertamente esto va acorde a su nueva personalidad de ruda.