Naomi reaparecerá en WWE RAW este lunes

WWE había programado que Naomi iba a defender esta lunes en Raw el Campeonato Mundial Femenil ante Iyo Sky, sin embargo, la lucha ha sido cancelada tan solo un par de horas antes del programa, por no contar con el alta médica, sin especificar qué tipo de lesión o afectación tenía. Durante el programa, Michael Cole solo precisó que conoceremos novedades por medio de las redes sociales de la empresa y nada más, mientras que la situación segúia siendo confusa.

► Naomi podría renunciar a su título

Durante la transmisión del reciente WWE SmackDown se anunció que la Campeona Mundial Naomi aparecerá este día lunes en la siguiente edición de WWE RAW, una semana después de que se la apartó del programa por no recibir el alta médica para competir en su defensa titular programada contra Iyo Sky.

Hasta el momento, no ha habido ninguna actualización definitiva sobre el estado de Naomi, ni tampoco de cuál será el propósito de su aparición este lunes. Sin embargo, las especulaciones empiezan a surgir en torno a la posibilidad de que su ausencia sea prolongada y tenga que renunciar a su título. Algunos incluso infieren de que la Campeona Mundial estaría embarazada.

A la espera de lo que pueda suceder este lunes, la ausencia de Naomi ya tuvo un efecto colateral, puesto que durante la semana se informó que el asunto obligó a acelerar la rivalidad entre Iyo Sky y Asuka.

Naomi lleva 34 días como Campeona Mundial, tras ganarlo en SummerSlam luego de haber utilizado su maletín de Money in the Bank para convertir la defensa del título de Sky en Evolution contra Rhea Ripley en una triple amenaza. Además de la lucha en SummerSlam, también tenía en el horizonte una nueva defensa contra Stephanie Vaquer en Clash in Paris, previsto para este 31 de agosto.