Naomi promete enviar a Jade Cargill de vuelta a AEW

La rivalidad entre Naomi y Jade Cargill sigue aumentando de nivel, luego de que la ex estrella de AEW volviera a arremeter contra su ex amiga y atacante confesa, durante la reciente edición de SmackDown, como continuación de lo sucedido en Elimination Chamber. Esto, con la venia de Bianca Belair, quien resignada decidió no tomar bando en esta situación.

► Naomi quiere venganza

Tras el ataque sorpresa de Jade Cargill a Naomi en Elimination Chamber de la WWE, ambas se han enfrentado ferozmente, no solo en el ring, sino también en las redes sociales, a tal punto que Cargill decidió cambiar su foto de perfil por una imagen de ella misma venciendo a Naomi, además de publicar una serie de frases en contra de ella.

Esta decisión no le sentó nada bien a Naomi, quien respondió por la misma vía con una dura advertencia, esperando ponerle las manos encima una vez que se recupere, y así consumar su venganza.

«Cuando mi cuello sane, te enviaré de vuelta por donde viniste a tu musculoso y desaliñado trasero«.

Antes de llegar a la WWE, Jade Cargill se hizo un nombre en AEW, luciendo dominante como la primera Campeona TBS y logrando una racha imponente de sesenta victorias sin derrota antes de perder dicho título y dar el salto a la WWE el año pasado. Ahora, tras una breve asociación con Bianca Belair, se ha enfrascado en una rivalidad contra Naomi, quien la atacó en noviembre del año pasado y la dejó tres meses fuera de acción, con el fin de tomar su lugar como la compañera de Bianca Belair.