Naomi podría dejar vacante el Campeonato Mundial Femenil

WWE había programado que Naomi iba a defender esta lunes en Raw el Campeonato Mundial Femenil ante Iyo Sky, sin embargo, la lucha ha sido cancelada tan solo un par de horas antes del programa, por no contar con el alta médica, sin especificar qué tipo de lesión o afectación tenía. Durante el programa, Michael Cole solo precisó que conoceremos novedades por medio de las redes sociales de la empresa, hasta que el viernes, durante la transmisión de WWE SmackDown, anunció que la Campeona Mundial se dirigirá a los fanáticos en este Monday Night RAW.

► Naomi hará un anuncio importante en WWE RAW

Mientras se especula mucho sobre la situación de Naomi y su título, uno de los temas más comentados es el de un posible embarazo (lo cual le daría mucho sentido a esta situación), surgió una noticia hace unos pocos minutos cortesía de Bodyslam.net, en torno a que la Campeona Mundial podría dejar vacante el título, sin precisar el motivo.

« NOTICIAS IMPORTANTES para #WWERaw mañana! Naomi hablará sobre su estado de salud en medio de los rumores de embarazo. ¡Algunas fuentes dicen que podría abandonar el Campeonato Mundial Femenil! ¡No te lo pierdas!»

Aunque no hay certeza sobre la situación de Naomi ahora mismo, un embarazo podría encajar en toda esta situación, sumado al hecho de que la propia luchadora querría compartir esta feliz noticia (de ser cierta) al Universo WWE, saliéndose del kayfabe. En un dato no menor, el padre de Naomi publicó durante el fin de semana, en su cuenta de Instagram, un mensaje en el que invitaba a los fanáticos a sintonizar el episodio de RAW de este lunes, seguramente relacionado con el anuncio que hará la Campeona Mundial.

«Sintoniza Monday Night RAW. ¡Será épico!»