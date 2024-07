Naomi: «Me quité un peso de encima al regresar a WWE»

La batalla real de 30 mujeres de Royal Rumble 2024 contó con el regreso de Naomi a la WWE como una de sus principales sorpresas. Era un secreto a voces pero eso no evitó que la luchadora tuviera una bienvenida emocionante de parte de los fanáticos. Había estado casi un año fuera de la empresa después de haberse ido en marzo de 2023 de malas maneras descontenta por el mal manejo creativo que ella y Mercedes Moné (entonces Sasha Banks) estaban teniendo como Campeonas de Parejas.

Embed from Getty Images

► El regreso de Naomi a WWE

En julio de 2024, la que fuera también dos veces Campeona SmackDown -y Campeona Mundial de TNA– esta asentada como una más entre las Superestrellas de WWE. En el buen y en el mal sentido, pues efectivamente tampoco ha estado haciendo nada que rompiera el molde últimamente.

«Eso también se sintió como un alivio, ¿sabes a lo que me refiero? Toda la negatividad que rodeaba la salida y todo lo que Mercedes y yo experimentamos. Fue como quitarme un gran peso de encima al volver a casa. Ser aceptada de nuevo en casa, y simplemente tener la oportunidad de continuar donde empecé y terminar la historia; mi viaje. Tener la oportunidad en mi carrera de terminar las cosas de la manera correcta y reconectar con mis fans de la WWE. Simplemente superar todo ese tiempo en mi carrera. Se sintió muy, muy bien y especial estar de vuelta. La gente me hizo sentir eso. Incluso en backstage, sabes, estaba un poco nerviosa, pero fue como si nunca me hubiera ido«, comparte Naomi en WWE Deutschland.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @wwedeutschland

¿Qué piensas del presente de Naomi en WWE?

Embed from Getty Images