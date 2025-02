Naomi: «Me gustaría colaborar con Jimmy Uso en WWE»

Hablando también de cómo conoció a su pareja, de cómo consiguió entrar a la WWE, de su impresionante transformación física, o de por qué no estuvo en Bash in Berlin en 2024, Ludwig Kaiser mostraba recientemente su deseo de unirse a Tiffany Stratton: «Eso es algo que tendría que suceder de forma orgánica. No me gustaría hacerlo solo por hacerlo. Obviamente, trabajamos en la misma empresa y la posibilidad está ahí. Me gusta mantener mi vida privada en privado. Tal vez soy de la vieja escuela en ese aspecto. En cuanto al trabajo, podríamos hacer grandes cosas. Podríamos traer de vuelta el Mixed Match Challenge y ganar algo de oro ahí, quizá«.

Embed from Getty Images

► Fuera y ¿dentro de WWE?

Y no es la única Superestrella que quiere colaborar con su enamorada/o. Por ejemplo, también lo desea Naomi. Muchas veces se ha hablado de si la mitad de las Campeonas en Parejas podría juntarse a su familia en The Bloodline y ahora ella habla de la posibilidad de unirse a su esposo, Jimmy Uso, quien sigue intentando construirse un nombre en solitario en SmackDown. También entre otras declaraciones sobre estar feliz por el éxito actual de Jordynne Grace, acerca de que no quiere retirarse antes del regreso de AJ Lee, o de que aún quiere ser Campeona NXT. Leamos sus comentarios aDonnie DaSilva y Jimmy Korderas en Huge Pop:

«Absolutamente. Al principio de mi carrera, traté de mantenerme alejada de eso para definirme individualmente. Ahora, definitivamente creo que lo he logrado y he tenido un increíble recorrido en la lucha libre. Antes de que todo termine, me encantaría hacer algo más grande de lo que hemos hecho, ya sea con la familia, pero lo más importante, con Jimmy en pantalla. A lo largo de nuestras carreras hemos tenido momentos divertidos juntos, pero nunca algo significativo. Ahora podría funcionar, posiblemente».

¿Qué opinan de ambas ideas?

Embed from Getty Images