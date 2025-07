Naomi: de «lo más insípido» a «ya era hora»

Naomi es la actual Campeona Mundial en WWE. La luchadora ha experimentado un drástico crecimiento en los últimos años y está recogiendo los frutos. En SummerSlam se verá qué tan grande será esta nueva etapa de su carrera, cuando exponga el título frente a Rhea Ripley e IYO SKY.

Un crecimiento, una evolución, que ha estado desarrollando desde que abandonó la compañía y triunfó en TNA Wrestling. Porque antes de ello, aún siendo Campeona en Parejas junto a Sasha Banks (Mercedes Moné), casi era impensable que un día fuera a volver a reinar de manera individual.

Atendamos a lo que comenta Bully Ray -y que probablemente cualquier fanático suscribiría- en Busted Open Radio:

“Hace cinco años, Naomi era lo más insípido que había. No había nada. Relleno en un SmackDown de tres horas. Su entrada, luchas de tres minutos, algunos movimientos, hacía ese salto con el trasero o algo por el estilo, y eso era todo.

“Después hizo pareja con Sasha; ya sabemos cómo terminó eso. Luego fue a TNA, tuvo un poco de éxito ahí. Pero, hombre, si esta mujer no ha regresado encendida. Me encanta todo lo que estamos viendo ahora de Naomi.

“Estoy feliz y enojado. Feliz por lo que estamos recibiendo de Naomi, porque estamos viendo lo que siempre estuvo ahí adentro. ¿Por qué tardó tanto en salir? ¿Por qué?

“Pero no me voy a enfocar en eso. Me enfoco en lo positivo, y es que ahora lo estamos viendo. La gente está con ella. Está interpretando este papel a la perfección. Gran trabajo, Naomi.”