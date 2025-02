Durante su breve pero notable aventura en TNA entre su salida y su regreso de WWE, Naomi tuvo la oportunidad de conocer bien a Jordynne Grace. Más allá de otros momentos dentro y fuera de cámaras, las dos luchadoras compartieron el cuadrilátero en cinco ocasiones, formando equipo en Final Resolution 2023 o enfrentándose por el título mundial en Hard To Kill 2024.

► Feliz por ella

En la actualidad, vuelven a ser compañeras de vestidor en el imperio de la lucha libre profesional. No exactamente porque «The Glow» lucha en SmackDown mientras que la «Thick Momma Pump» lo hace en NXT. Pero seguro que en el futuro vuelven a encontrarse. En espera de que eso ocurra, la mitad de las Campeonas en Parejas celebra el éxito presente de Jordynne:

“Estoy muy feliz por ella. Si hay alguien que merece ser el centro de atención y estar en un pedestal y que se le dé su tiempo para brillar, es ella. Creo que es realmente increíble dentro y fuera del ring. No es un personaje, ella realmente es una bestia [risas]. Es increíble y me ayudó mucho en TNA, me dio algunos de mis mejores combates y de verdad me ayudó con mi confianza y con mi desempeño dentro del ring. Es realmente una luchadora. Vive, respira y muere en este mundo y en la lucha libre, y eso me encanta de ella. Creo que cada vez que actúa se demuestra que no hay nadie como ella”.

¿Cómo están viendo a Jordynne Grace en NXT? ¿Y a Naomi en SmackDown? Una está dando sus primeros pasos como Superestrella y ya parece haber puesto su punto de mira tanto en el Campeonato NXT como en el Campeonato de Norteamérica. Otra sigue reinando junto a Bianca Belair y las dos buscan a las culpables de atacar a Jade Cargill.