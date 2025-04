Naomi: «Jade Cargill va a tener que matarme»

Las ex campeonas Naomi y Jade Cargill están iniciando una rivalidad en WWE SmackDown mientras Bianca Belair se alejó de ambas para luchar por el Campeonato Mundial Femenil en WrestleMania 41 contra la actual monarca, IYO SKY, y la también retadora Rhea Ripley.

En espera de ver cómo sigue la historia y de si las dos luchadoras encuentre un sitio para ella en el evento premium más importante del año, Naomi le manda un mensaje a Jade desde The Ringer’s Masked Man Show with David Shoemaker and Kazeem Famuyide:

«Siento que he sido demasiado amable. He dado demasiado. He sido demasiado humilde. He sido una de las trabajadoras más constantes de esta división desde el momento en que llegué. He llevado tanto peso sobre mis hombros y mi espalda. Y ni siquiera recibo un ‘gracias’ a veces. La gente se cansa. La gente se cansa de que la pasen por encima, de que la subestimen, de que no la valoren, de que la irrespeten y la menosprecien, mientras ves a otra persona que no trabaja tan duro como tú, que no pasó por lo que tú pasaste, caminar como si fueran ‘lo máximo’. No, tú no eres ‘lo máximo’. Yo soy ‘lo máximo’.

Para ser honesta, como he hecho las cosas de cierta manera durante tanto tiempo y he sido la chica buena por tanto tiempo, se siente un poco aterrador y diferente. Especialmente porque, cada vez que intento alzar la voz y luchar por lo que quiero, me ridiculizan. Hay un poco de miedo en esto. Pero al mismo tiempo, ya no tengo nada más que perder. No tengo nada más que demostrar o dar. Lo único que siento que puedo controlar en este punto de mi carrera es pelear y no dejar que las cosas simplemente pasen. Ya no voy a dejar pasar nada. Todo el mundo va a recibir su merecido. Todo el mundo. ¿Cuál es el peor escenario? ¿Van a hacerme lo mismo que antes? ¿Difamarme? ¿Hablar de mí en la calle? ¿Publicar blogs, tabloides? Ya pasé por eso y aquí sigo. Ya no pueden romperme. Así que si no les gusto, ni modo.

Si quieren que Jade me supere, va a tener que matarme. No lo voy a soltar tan fácil. No. Vas a tener que matarme. Es mi momento.»