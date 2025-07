Naomi habla como nueva Campeona Mundial WWE

Saltó la sorpresa: durante el evento premium Evolution, mientras IYO SKY estaba defendiendo el título frente a Rhea Ripley en la lucha estelar, Naomi cobró su maletín de Money in the Bank para coronarse como la nueva Campeona Mundial WWE. Además, es oficial que tendrá una defensa contra Stephanie Vaquer en Clash in Paris.

Pero antes de pensar en oponentes, Naomi pronunció sus primeras palabras como monarca durante la conferencia de prensa posterior al show:

“Lo es todo. Al regresar, quería hacerlo mejor, ser mejor, convertirme en alguien mejor, y creo que esto lo solidifica y lo demuestra.”

Creo que dice mucho, y por eso tanta gente se está conectando con este camino en el que estoy y el momento que estoy viviendo ahora mismo. Ya sea en la lucha libre o en la vida real, creo que todos pasamos por momentos en los que no nos sentimos apreciados, no nos sentimos amados, no nos sentimos vistos, no nos sentimos valorados, y a veces hay que hacer un cambio.

No puedes seguir haciendo lo mismo esperando un resultado diferente. A veces tienes que dejar de ser tan amable y hacer que te respeten, hacer que la gente se dirija a ti como debe, y creo que eso es con lo que la gente se identifica.

Me han visto durante más de una década ser una persona genuina, amorosa, constante, una buena chica, un buen personaje, una buena babyface, y creo que todo el mundo entiende que, no importa lo buena que seas, todos tenemos un punto de quiebre. Y a veces, ¡hay que marcarlo! ¡Poner límites! Trátalos como te tratan, y entonces conseguirás un poco de respeto. Y creo que ahí es donde estamos ahora. ¡Hola! (se rió)

Muy, muy emotivo. Muy emotivo, muy genial, muy surrealista… Volver al vestuario y sentir ese cariño, eso es lo que más me toca y lo que más disfruto y amo: las reacciones, ¿sabes a lo que me refiero?

Ver tantas caras nuevas y talento, pero también escuchar cosas como: ‘Oh, te he estado viendo desde…’ — tenemos muchas chicas de NXT ahora — ‘Te he estado viendo desde Total Divas’ o ‘Te he estado viendo desde la tercera temporada de NXT’, y ver que se emocionan y se alegran, es algo muy bonito.

Pero no importa (se rió). No importa. Porque no van a tener ninguna oportunidad por el título.”