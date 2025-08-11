Naomi está lesionada y no luchará en Raw

Naomi

WWE había anunciado con bombos y platillos que Naomi iba a defender esta noche en Raw el Campeonato Mundial Femenil ante Iyo Sky, sin embargo, la lucha ha sido cancelada tan solo un par de horas antes del programa televisivo. A través de sus redes sociales, WWE emitió el siguiente comunicado de prensa, bastante escueto:

Naomi como Campeona Mundial Femenil WWE en la Noche 2 de WWE SummerSlam 2025 – WWE

Naomi no podrá luchar esta noche en Raw

«ÚLTIMA HORA: Naomi no tiene autorización médica para competir y, por lo tanto, su lucha programada contra Iyo Sky no se llevará a cabo esta noche en Monday Night Raw.

«Sintoniza esta noche para seguir la cobertura de esta noticia en desarrollo».

Por ahora, se desconoce qué clase de lesión tiene Naomi para que no le permita luchar esta noche en Raw y qué pasará con el título. Seguramente, esta noche en Raw tendremos más información, así que estén pendientes a SÚPER LUCHAS.

Iyo Sky castiga con patadas voladoras a Naomi en la Noche 2 de WWE SummerSlam 2025 – WWE
