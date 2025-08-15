Naomi: “Antes, ser madre significaba el fin en WWE”

Naomi habla sobre la evolución de la lucha femenina, la maternidad en WWE y cómo figuras como Becky Lynch y Trish Stratus la inspiran. La actual Campeona Mundial visitó recientemente junto a su esposo, Jimmy Uso, What’s Your Story? With Stephanie McMahon.

“Siempre sentí que tenía un reloj encima. Pero ahora las mujeres están demostrando que, si quisiera detenerme para tener un bebé, podemos hacerlo… hace 16 años no sentías que pudieras . Eso seguro. Sentías que se acababa todo. Sí, bebé, estabas terminada”.

“Trish me inspira, sí, especialmente ahora Becky. Lo están haciendo con mucha gracia… y es difícil, no es fácil. Veo los momentos bajos, pero lo superan, y son mejores por ello, e inspiran a tantas mujeres . Creo que eso es increíble”.

Jimmy Uso: “Cuando Naomi se alejó… fue momento de hablar de familia. Pensamos en empezar. Porque cuando se fue, fue como: ‘Está bien, creo que ya terminé con la lucha’. Pero luego, como ella dijo, algo se encendió: ‘Aún no he terminado’”.

Stephanie McMahon: “Espero que entiendas que tú también eres eso. Más allá de cualquier duda. Estás marcando el ejemplo e inspirando a las futuras generaciones ahora mismo”.