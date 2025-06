Namajunas considera a Silva o Grasso como oponentes tras UFC Atlanta

Rose Namajunas cree que está al borde de una oportunidad por el título en la categoría de 125 libras, pero realmente quiere ganárselo.

Namajunas (14-7 MMA, 12-6 UFC) regresó a la senda de la victoria en UFC on ESPN 69 en el State Farm Arena con una clara victoria por decisión unánime en el evento coestelar sobre Miranda Maverick. Namajunas, actualmente número 7 del ranking de UFC, no solo recuperó su lugar en el ranking, mientras que Maverick ocupa el número 11, sino que además se enfrentó a alguien con quien había entrenado anteriormente.

La próxima vez, la ex campeona de peso paja quiere enfrentarse a alguien que la coloque en posición de obtener una oportunidad por el título en las 125 libras.

«Cuando originalmente buscaba volver a pelear antes de esta pelea, estaba considerando a Viviane (Araujo), pero está emparejada con Tracy (Cortez), así que no es esa. Cualquiera. Sé que acabo de pelear con Erin (Blanchfield), así que no tendría sentido, o quizás sí. No sé. Probablemente no querrían hacerlo. No sé, tengo que investigar. Está Natalia (Silva), está Alexa Grasso. Sí, ahora mismo estoy en blanco. También acabo de pelear con Manon (Fiorot). Cualquiera de esas chicas. Cualquiera que esté entre las cinco mejores o algo así, sería genial. Si sucede algo increíble y merezco una oportunidad por el título, también me encantaría, pero quiero ser merecedora. Así que, lo que sea necesario para conseguirla.